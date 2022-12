Bonus psicologo | arrivano gli esiti | come verificare lo stato della domanda

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Abbiamo parlato spesso su questo portale del, la misura immaginata per fornire un aiuto nel sostenere le spese relative a percorsi di assistenza psicologica e psicoterapeutica. Ilverrà erogato dall’Inps a seguito di appositache andava presentata entro lo scorso 24 ottobre, anche tramite procedura informatica, in misura variabile a seconda del proprio ISEE e comunque con un tetto massimo di 600 euro a persona. Il contributo, per il quale erano inizialmente stati stanziati 10 milioni di euro, ha riscontrato un notevole interesse tra i cittadini e il numero crescente di domande ha portato a un incremento dei fondi per complessivi 25 milioni di euro, grazie alle maggiori risorse introdotte con il Decreto Aiuti bis. Orbene, nelle scorse ore a molti richiedenti ...

Con il messaggio n° 4446 del 09 dicembre 2022, l'INPS ha reso noto che è stata finalmente stilata la tanto attesa graduatoria per l'assegnazione del cosiddetto. Stiamo parlando del contributo a favore dei soggetti che durante la fase di emergenza sanitaria hanno manifestato dei disturbi psicologici e che quindi necessitano delle cure di uno ......Per spendere il bonus psicologo si hanno 180 giorni dal 9 dicembre 2022. Ecco dove trovare gli specialisti che accettano il voucher ...Per ragioni di privacy, la graduatoria per l'assegnazione del tanto atteso bonus psicologo non è stata resa pubblica.