Bonus animali domestici nella manovra 2023 | fino a 450 euro per chi ha un cane o gatto | come funziona

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La Legge di Bilancio prossima sarà una delle prime, importanti, manovre del nuovo Governo Meloni, ormai già non così nuovo, dal momento che sono passate diverse settimane dal suo insediamento, mentre alcune manovre sono già state promulgate, con tutte le rettifiche del caso – si pensi al decreto contro i rave party, visto, revisionato ed emendato. Ora, arriva un’altrache dovrà essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre. Le manovre vanno avanti, ma intanto crescono anche gli emendamenti depositati da tutti i gruppi parlamentari, sono oltre 3.000 e non sembrano voler diminuire. Emendamenti che, ad ogni modo, toccato tutti gli argomenti, tra i quali anche il tema degli. Assegno unico e aumenti per tutti nel: la novità del Governo Meloni,...

domestici: cosa sappiamo La proposta prevede un assegno di 150 euro annui per ogni animale d'affezione che vive in famiglia ed è iscritto nella relativa anagrafe. L' importo massimo del ...... svolta sull'energia: a un passo la fusione nucleare 12 Dicembre Attualità Sciopero benzinai dal 13 al 16 dicembre: previsti disagi 12 Dicembre Attualità Manovra 2023, proposto...Più di 3000 emendamenti proposti in cui non manca la proposta di un assegno per i nonni o per gli animali domestici ..."Non vogliamo abolire il bonus ai diciottenni per la cultura". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della sua rubrica ...