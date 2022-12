Bologna prima per qualità della vita | scivolano Milano e Roma

'Possiamo essere orgogliosi che la nostra citta' risultinella classifica per la qualita' della vita. Certamente le ragioni sono molte e diverse tra ...e' proprio speciale! E cio' non ...Continua la lotta alla droga in tutto il Paese. Aè finito in manette un 19enne che custodiva nella propria abitazione circa quattro chili e ... dopo essere stato scoperto per lavolta ...La nuova indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore certifica la leadership della provincia Bologna che migliora la performance di cinque posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno. L ...PESCARA – Pescara guadagna cinque posizioni e sale al 44esimo posto, mentre Chieti ne perde dodici e scende al 75esimo; nel mezzo ci sono L’Aquila, 63esima posizione, una in meno, e Teramo, 68esima po ...