Ble Decò Juvecaserta | la serie positiva si ferma sul campo del Cassino

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSiad otto la striscia vincente della Bleche esce sconfitta daldiper 88-83 dopo aver condotto per gran parte della gara in più di una occasione anche con vantaggi in doppia cifra. Sul risultato finale ha certamente inciso la lotta sotto i tabelloni (48-29 per i padroni di casa con 14 offensivi), ma soprattutto alcuni episodi come le due infrazioni consecutive fischiate negli ultimi 50” di gioco (fallo in attacco di Lucas sull’83-86 ed un “passi” a Sperduto nell’azione successiva). L’avvio di gara è stato tutto di marca locale con un parziale di 7-0 firmato da De Leone e Gay. Il primo canestro di Caserta è di Lucas dopo 2’16” con risposta di Teghini per il 9-2 prima delle triple di Sperduto e dello stesso Lucas che rimettono la gara sul ...