Biathlon | le percentuali al poligono dell’Italia | Lisa Vittozzi e Samuela Comola le migliori del lotto azzurro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2022-2023 in Austria, ad Hochfilzen, la seconda tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare sia al maschile che al femminile sono state disputate staffetta, sprint e pursuit. Sono stati dieci gli italiani protagonisti, cinque per genere: tra gli uomini erano al via Daniele Fauner, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e David Zingerle, mentre tra le donne vi erano, Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Michela Carrara e. Tra gli uomini il migliore dopo la seconda tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (oltre 50), è Daniele Cappellari, di poco al di sotto del 90% complessivo, con 46/52. Tra le donne, invece, lesono ...

...soprattutto Tommaso Giacomel (che avrà però assolutamente bisogno di migliorare leal ... prova valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. Si partirà alle ...Di seguito tutte le statistiche e leal tiro degli azzurri al termine della prima tappa della stagione 2022 - 2023 , andata in scena in Finlandia, a Kontiolahti. LEIN COPPA DEL MONDO 2022 - 2023 STATISTICHE AL POLIGONO " DONNE (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Vittozzi Lisa 28 30 93,33 29 30 96,67 57 60 95,00 Wierer Dorothea 25 25 ...La serata si è svolta al termine del Campionato Assoluto di Pentathlon Moderno, ultima gara della stagione, che ha visto trionfare Elena Micheli e Giorgio Malan . Il Salotto delle Alchimie di Roma ha ...Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2022-2023 in Finlandia, a Kontiolahti, la prima tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare sia al maschile che al femminile sono ...