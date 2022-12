Bertoni | «La leadership di Leo nell’Argentina è sempre esistita» Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’Argentina durante tutto il suo Mondiale in Qatar ha conquistato i cuori di molti nuovi tifosi. Sono tanti i Mondiali in cui la Nazionale argentina ha fatto da protagonista come quello del ’78 di cui fu protagonista tra gli altri Daniel, storico centrocampista di Napoli e Fiorentina, autore del terzo gol in quella finale contro l’Olanda. Ladello sport lo ha intervistato oggi a proposito del Mondiale dell’Argentina e sul nervosismo creatosi durante Olanda – Argentina: «Troppa tensione, ma la colpa non è dei nostri giocatori né degli olandesi, ma solo dell’arbitro che non ha gestito le situazioni più delicate. Non ho mai visto un calciatore andare a battere un rigore inseguito dai rivali. Non ce l’ho con Dumfries o con chicchessia: il problema è stato l’arbitro». Infatti l’arbitro è stato sospeso. E sul faccia a faccia Messi – Van ...