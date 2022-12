Beautiful | puntate americane | Ridge torna da Brooke | lei lo perdonerà?

(Di lunedì 12 dicembre 2022) A, il triangolo trae Taylor è destinato ancora una volta a riservare clamorose sorprese, come svelano le anticipazioni. Facendo un passo indietro, ricordiamo che Thomas ha avuto una durissima discussione con la Logan a proposito della custodia del piccolo Douglas. Il giovane, infatti, ad un certo punto, ha sentito l'esigenza di vivere con il figlioletto e di portarlo via dallo chalet dove viveva con Hope e Liam.si è opposta a questa decisione e ha litigato pesantemente con Thomas, minacciandolo di allertare le autorità, dopo averlo visto utilizzare un coltello per tagliare la frutta in presenza di Douglas. Il figlio di, di fronte alla minaccia della Logan, ha ordito una macchinazione ai suoi danni e ha lui stesso chiamato i servizi ...

L'attore di Thomas svela il suo desiderio: 'Per il mio personaggio ci vorrebbe una donna audace e decisa' Nelle prossimediRidge lascerà Taylor all'altare e correrà da Brooke per ...Nuovo appuntamento oggi lunedì 12 dicembre 2022 , con la soap americana. Nella puntata odierna Thomas è molto attratto da Paris, ma lei si considera ormai a ...siete persi una o piùe ...Matthew Atkinson: "Thomas è consapevole di dover pagare un prezzo" Beautiful è sicuramente la soap più famosa del mondo. Il suo successo non conosce né ...Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 dicembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Thomas è estasiato dalla visione di Paris mentre canta alla parti ...