Beautiful Anticipazioni 13 dicembre 2022 | Thomas stregato da Paris!

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Scopriamo lediper la puntata del 13. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5,è estasiato dalla visione di Paris mentre canta alla partita dei Dodgers. Il Forrester sembra aver dimenticato per sempre Hope. Ma sarà un'altra delle sue fissazioni?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 13 dicembre 2022: tra Paris e Thomas ci sarà una storia