Beatrice Valli incinta | gravidanza a rischio «Ho la placenta molto bassa» | cosa vuol dire e che rischi corre?

(Di lunedì 12 dicembre 2022)sta vivendo una; come sappiamo l’ex volto di Uomini e Donne èdel suo quarto figlio, terzo avuto da Marco Fantini. Recentemente, però, ha spiegatosta succedendo in questo periodo. Leggi anche: Teo Mammucari e l’ex fidanzata Thais sono tornati insieme? La FOTO fa sognare i fan...

Gravidanza a rischio per, ecco perché: "Devo fare attenzione". La modella, incinta di Marco Fantini, si è sfogata sui suoi social, L'articolo, perché la quarta gravidanza è a rischio: come sta ..., il gender reveal svela il sesso del quarto bebè: la reazione di Marco è epica Gender reveal sfiora la tragedia: lo spettacolo pirotecnico si trasforma in un incendio Michelle Hunziker ...L'influencer ha rivelato che la sua quarta gravidanza è a rischio a causa della placenta molto bassa: ecco le sue parole.Beatrice Valli sta attraversando un periodo difficile. L'influencer, che è amatissima nel mondo social, ha informato i suoi follower che la sua gravidanza è a rischio. Beatrice aspetta il terzo figlio ...