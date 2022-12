Banda dello spray | ecco la sentenza della Cassazione

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Confermate dallale condanne, tra i 12 anni e mezzo e i 10 anni e 9 mesi per i sei giovaniBassa Modenese accusati di essere i componenti" che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 provocò la fuga di massa dal locale "Lanterna Azzurra" a Corinaldo, ad Ancona, in cui morirono 5 adolescenti e una mamma di 39 anni schiacciati nella calca. Per i componenti del gruppo, le accuse sono di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine, lesioni personali anche gravi. «Sono molto contentoconferma delle condanne, ero abbastanza fiducioso e convinto che andasse in questo senso». Lo afferma all'Adnkronos Paolo Curi, il vedovo di Eleonora Girolimini, la mamma morta insieme ai cinque ...

