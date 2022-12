Baccini | “I disastri naturali non sono solo colpa del clima che cambia | ma dell’inerzia e della disattenzione delle Amministrazioni”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Fiumicino – “Se è vero che la devastazione che hanno subito i balneari di Fregene è stata la conseguenzamareggiate, è altrettanto vero che la mancata messa in sicurezzacosta, le lungaggini burocratiche, il mancato impiego di soldi finanziati, l’assenza di programmazione regionale, il deludente stimolo del Comunealtrettanto responsabili di ciò che è accaduto”. Mario, candidato sindaco per il centrodestra e liste civiche alle prossime Amministrative 2023, entra nel cuore del problema. “Oggi contiamo i danni di una situazione che si doveva e poteva prevedere. Non basta dare laalche, perchéanni che si dibatte sul tema dell’erosione etutelacosta. Ma mai è ...

