Avramopoulos imbarazza Ppe eTajani | era il candidato inviato nel Golfo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il coinvolgimento di Dimitrisnel Qatar-gate è un bel grattacapo per tutto il Ppe. Il politico greco, infatti, una lunghissima militanza nel partito Nea Demokratia che nel 2012 – all’indomani della cura “lacrime e sangue” che la Troika Bce-Fmi-Ue impose alla Grecia – lo portò a diventare prima ministro degli Esteri e poi della Difesa prima di iniziare una carriera in Europa, è finito nella black list per essere nell’advisory board della Ong Fight Impunity. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

Qatar - Gate,il Ppe (e Tajani) Il coinvolgimento di Dimitrisnel Qatar - gate è un bel grattacapo per tutto il Ppe. Il politico greco, infatti, una lunghissima militanza nel ...Qatar - Gate,il Ppe (e Tajani) Il coinvolgimento di Dimitrisnel Qatar - gate è un bel grattacapo per tutto il Ppe. Il politico greco, infatti, una lunghissima militanza nel ... Qatar-gate, Avramopoulos imbarazza il Ppe: era il candidato per il Golfo Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, amico del politico greco, “traccheggia” ma è in difficoltà: non può appoggiare Giggino, ...