Autonomia | Berlusconi “Sì a riforma | ma serve equilibrio”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto una cordiale telefonata con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. E' stata l'occasione per ribadire la comune determinazione a realizzare le riforme come l'e il presidenzialismo”. Così su Instagram il leader di Forza Italia Silvio.“Forza Italia è sempre stata e continuerà ad essere a favore dell'differenziata. Al tempo stesso, dobbiamo mantenere untra le legittime ambizioni delle Regioni più ricche d'Italia e le esigenze delle altre di mantenere livelli di servizi adeguati – aggiunge -. Pertanto, è necessario stabilire i livelli essenziali delle prestazioni”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

