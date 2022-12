Auto | Breton | ' in 2035 stop a vendita motori termici ma potremo produrli ancora'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. - (Adnkronos) - Quella sulla fine delladi'tradizionali' nelin Europa è una decisione "che e' stata presa. E' una data che è stata supportata da tutti gli stati membri. Ma non vuol dire che dopo non si possa circolare" con le vetture con motore termico, perché "ci sarà un periodo di phase out". Lo sottolinea Thierry, Commissario Ue per il Mercato Interno, ospite di Sky TG24 Economia ammettendo che comunque "c'e'molto lavoro da fare: bisogna avere disponibile l'elettricità e realizzare abbastanza batterie" per le vetture elettrificate oltre a "una rete di punti di ricarica"., soprattutto, sottolinea la necessità di "evitare problemi sociali" nel processo di riorganizzazione del settore produttivo ed "essere certi che comparto ...

... è il vero bersaglio dell'Inflation Reduction Act: cercando di spostare la filiera dell'... Alcuni commissari, come quello per il Mercato interno Thierry, vorrebbero che l'Unione introducesse ...Tra le varie disposizioni figura l'obbligo per le Case automobilistiche di vendere soloa zero ... Di recente, il commissario al Mercato Interno e all'Industria dell'Unione Europea, Thierry, ...