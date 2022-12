Attilio Romita | scandalo al GF Vip | dopo il flirt con la concorrente la reazione della compagna

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Continuano gli scandali all’internocasa del Grande Fratello vip . Al centro dell’attenzione questa volta vie ilche ha avuto con una. E’ stata questa una situazione che non è passata inosservata agli occhifidanzata la quale ha voluto dire finalmente la sua. Ladi, attualmente su tutte le furie e come stanno andando le cose all’internocasa più spiata d’Italia. Nel corso di questi ultimi giorni il conduttore ha portato avanti alcuni atteggiamenti romantici verso la sua coinquilina Sarah Altobello, una donna più giovane di lui di 35 anni.ildemocratico.comAll’inizio sembrava tutto frutto di ...

Al televoto ci sono Charlie Gnocchi e. Sarà il pubblico da casa a decidere le sorti dei due concorrenti. Inoltre, durante la puntata verranno effettuate anche le nuove nomination per ...Donnamaria a dire la sua contro, colpevole di aver chiamato Antonella Fiordelisi 'ragazzetta di Instagram'. Il pensiero dinon è però mutato e - rivolgendosi proprio ad ...Nella Casa più spiata d’Italia, se da un lato c’è chi non può fare a meno di discutere a causa delle divergenze caratteriali, dall’altra c’è chi approfitta di questa esperienza per instaurare dei bell ...Proprio quest’ultimo oggi è sceso in campo per difendere la sua ragazza dalle parole del noto giornalista Attilio Romita. Ecco lo sfogo di Edoardo contro Attilio: “Stai attento alle percezioni che le ...