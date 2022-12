Asta BTP domani 13 dicembre 2022 | 7 miliardi di titoli con regalino del Tesoro

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Con l’approssimarsi della fine dell’anno, finestre a disposizione per comprare BTP sul mercato primario iniziano a scarseggiare. Per questo motivo è ben non lasciarsi sfuggire alcuna occasione e prendere in considerazione tutte le aste BTP in agenda per il mese di. Il primo appuntamento sarà13. Formalmente l’è sempre denominata a medio e lungo termine, tuttavia i BTP in emissione nel primo collocamento del mese, sono più che altro ascrivibili a scadenze corte. L’emissione in agenda, infatti, coinvolge due BTP a 3 anni (i triennali sono ipiù brevi per questa tipologia) e un BTP a 7 anni che può essere al massimo considerato una scadenza media ma non oltre. Molto consiste l’ammontare offerto che, considerando ...