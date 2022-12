Asia | Mastella e Madaro danno il benvenuto ai nuovi dipendenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina il sindaco di Benevento, Clemente, e l’amministratore unico dell’, Donato, hanno portato il loro saluto ai 28dell’Azienda, vincitori del concorso indetto dall’Azienda per assumere a tempo indeterminato operai monoraccoglitori con patente C+CQC addetti ad attività di igiene ambientale. I neoassunti stanno seguendo un corso di formazione ed entreranno ufficialmente in servizio nel mese di dicembre. “Vi diamo ilnella grande famiglia– ha esordito-, un’azienda che negli ultimi anni ha cambiato volto per adeguarsi e cavalcare le innovazioni normative e tecnologiche del settore. Il nostro obiettivo è quello di offrire al cittadino il miglior ...