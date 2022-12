Ascoli tv | i dati di domenica 11 dicembre

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si impone la Rai Nella serata di ieri,11, su Rai1 Natale e Quale – Speciale Telethon porta a casa 3.122.000 spettatori pari al 18.1% di share (presentazione, dalle 20:46 alle 21:20, a 3.637.000 e il 17.4%). Indietro, su Canale5 Un Natale al Sud ha ottenuto 1.695.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha coinvolto 984.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa, in onda dalle 20:33 alle 22:20, ha incollato davanti al video 2.492.000 spettatori con il 12.1% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:23 alle 23:55, 1.681.000 spettatori con il 10.9% (presentazione a 1.594.000 e l’8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 659.000 spettatori (4.6%). L'articolo 361magazine.

Piceno Oggi

Nelle altre quattro province marchigiane le cose vanno un pò meglio anche see Macerata ... Tornando al Fermano spiccano subito dueevidenziati anche dal Sole 24 Ore. Sono indicatori che ...del capoluogo risultano addirittura migliori rispetto al 2019, grazie all'offerta legata ...] Navigazione articoli Calcio, il Genoa alla provaper dare continuità al nuovo corso di ... Turismo ad Ascoli Piceno, presentati i dati 2022: "Risultati buoni e positivi" Con l’approssimarsi delle festività natalizie, tornano in provincia i Carabinieri a cavallo. Già da eri le pattuglie ippomontate sono state impegnate in un servizio di vigilanza sull’area costiera di ...Si sono vissuti momenti di forte tensione ieri sugli spalti dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" in occasione del match Ascoli-Genoa valevole per la 17esima giornata d'andata del campionato di Serie B ...