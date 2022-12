Argentina | Scaloni | «de Paul e Di Maria sono disponibili e in condizione di giocare»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lionel, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Croazia Lionel, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Ci aspettiamo una partita difficile. Abbiamo analizzato molto la Croazia, hanno grandissimi giocatori e hanno reso la vita difficili a grandi squadre. Dee Di? Oggi avremmo una panoramica più chiara su come stanno, peròe indi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

