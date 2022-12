App 18 | altro che cultura | svelate truffe milionarie

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Validazione dei buoni per compravendite mai avvenute, «reclutamento» dei titolari del bonus con catene di passaparola per indurli alla spendita illegale e a intascare una percentuale, errata applicazione delle aliquote Iva sui beni acquistati con i voucher: sono alcuni dei meccanismi truffaldini emersi da recenti inchieste della magistratura di Napoli e di Catanzaro sul bonus18 App. Frodi ai danni dello Stato di importo rilevante, come risulta dagli atti giudiziari in possesso dell'Agi: quasi 600.000 euro a Napoli, e 1,4 mlioni di euro a Catanzaro.che «sono state possibili solo con il concorso volontario e consapevole dei neomaggiorenni destinatari del bonus, che si prestavano a negoziarlo in maniera artificiosa e truffaldina», scrive il Gip di Napoli, Antonio Baldassarre, nella sua ordinanza del 18 maggio 2022 ha disposto ...

