Antonio Panzeri | vacanze di lusso da Miami al Qatar | la figlia Silvia cancella le foto dai social

Start Magazine

Intanto il giudice Michel Claise conferma gli arresti per, Eva Kaili , Niccolò Figà - Talamanca e Francesco Giorgi . E la procura perquisisce la casa dell'eurodeputato socialista ...Quando era capo della Camera del Lavoro di Milano lo chiamavano 'il Panzer'. Perché era un duro,. Non si sottraeva agli scontri, cacciava chi non gli andava bene e dopo Tangentopoli , raccontano, ha fatto cadere molte teste. Corruzione ai tempi e stesso reato oggi, con la ... Chi bluffa su Antonio Panzeri (ex Pd e Articolo 1) Quando era capo della Camera del Lavoro di Milano lo chiamavano «il Panzer». Perché era un duro, Antonio Panzeri. Non si sottraeva agli scontri, cacciava chi non gli andava bene ...Sentite questa. «I mondiali in Qatar sono una prova di come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo. Il Qatar è in ...