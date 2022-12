Antonio Panzeri | sequestrati 17mila euro nella casa di Bergamo La Corte | «Moglie e figlia possono essere consegnate al Belgio»

Perquisite le case della famigliaAlcune perquisizioni sono state effettuate fra ieri sera e oggi in abitazioni a Milano e in provincia riconducibili ade alla sua famiglia ...La Ong di cui era presidente, l'ex eurodeputato Pd poi passato ad Articolo Uno,a capo dell'associazione dedita alla lotta per l'affermazione della giustizia penale internazionale, al ...Il denaro era contenuto in alcune valigie che il padre dell'eurodeputata stava trasportando al momento dell'arresto ...L'autorità ellenica per l'antiriciclaggio ha congelato gli averi della vicepresidente dell'Eurocamera. La procura federale belga ha annunciato ...