Anthony Delon | chi è l’ex moglie italiana Sophie Clerico | età | matrimonio | figli | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022)è ladi, ilo del più noto Alaine di Nathalie. Ma chi è? Andiamo a vedere cosa riusciamo a scoprire dell’ormai exdi…Si sa davvero poco dise non che è nata in Italia nel 1970, ha vissuto a Parigi e si è poi trasferita a Los Angeles. La 52enne ha trascorso con17 anni della sua vita. I due sono stati sposati dal 2006 al 2012 e dal lorosono nate duee, Lou e Liv. View this post onA post shared by ...