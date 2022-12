Animali domestici | arriva il bonus fino a 900 euro l’anno | a chi spetta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tra gli oltre tremila emendamenti alla manovra presentati dai vari gruppi parlamentari, spunta ilper chi si prende cura degli. La propostada Michela Vittoria Brambilla, del Gruppo Misto, e prevede un assegno di 150annui per ogni animale d’affezione che vive in famiglia ed è iscritto nella relativa anagrafe. Ilvalea un massimo di 3e ha dei limiti Isee., di cosa si tratta L’emendamento alla manovra a prima firma Michela Vittoria Brambilla, del Gruppo Misto, prevede un assegno di 150annui per ogni animale d’affezione che vive in famiglia ed è iscritto nella relativa anagrafe. L’importo massimo del ...

Tra gli oltre tremila emendamenti alla manovra presentati dai vari gruppi parlamentari, spunta il bonus per chi si prende cura degli. La proposta arriva da Michela Vittoria Brambilla, del Gruppo Misto, e prevede un assegno di 150 euro annui per ogni animale d'affezione che vive in famiglia ed è iscritto nella ...Vagava impaurito per le strade. Intervento della Polizia locale Il presidente regionale Leidaa: «Molte famiglie li adottano come animali da compagnia» ...Proposto un emendamento alla legge di bilancio per istituire un nuovo bonus animali che può arrivare anche a 900 euro annui.