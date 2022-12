Ancelotti prossimo ct | lui ha detto sì Bomba atomica sul calcio mondiale

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il "dramma nazionale" dell'eliminazione del Brasile ai quarti dei Mondiali in Qatar potrebbe portare Carlosulla panchina della Seleçao, ultima fantasmagorica tappa di una carriera da vincente come giocatore e allenatore delle più prestigiose squadre di club d'Europa. A sostenere l'ipotesi, altamente suggestiva, di vedere il mister di Reggiolo (attualmente al Real Madrid, con cui pochi mesi fa ha rivinto la Champions League) vestire i panni del ct dei verdeoro è il portale Uol, sottolineando che l'allenatore italiano potrebbe essere il successore di Tite dopo il ko ai rigori contro la Croazia. La Federbrasiliana (Cbf), si legge, vorrebbe che in vista della Coppa del 2026 la squadra fosse diretta da un "allenatore di peso" come. A ottobre, prima dell'inizio dei Mondiali, emissari della Cbf avevano già parlato ...

