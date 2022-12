Al Calciosociale di Corviale l’ultima tappa del Tour della Costituzione

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Al Campo dei Miracoli di, sede di Calciosociale, nel Municipio XI, è in programma mercoledì 14 dicembre alle ore 10 l’ultima tappa del “della Costituzione”. L’iniziativa è stata promossa dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana. Attraverso la lezione del costituzionalista Alfonso Celotto ed insieme ad una rappresentanza di studenti, si affronterà il tema della “tutela della pari dignità sociale” (art. 3) e “tutela della salute” (art. 32). Previsti i saluti della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (nella foto), e del vicepresidente del Municipio XI, Carmelo Ursino. In programma il laboratorio e il dibattito con l’intervento di Massimo Vallati, ideatore di Calciosociale. I primi tre appuntamenti si sono tenuti nel Municipio V (diritto all’abitare), nel ...