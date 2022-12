leggo.it

Alla richiesta di separazione da parte della moglie, il marito avrebbe perso il controllo. Così l'uomo, un 50enne della provincia di Arezzo , avrebbe aggredito la donna con un martello colpendola più ...... la sua vita è stata spezzata davanti al portone di casa, a , per mano dell'ex compagno, il 27enne , che l'ha brutalmentetrascinandola sotto il portico del palazzo e finendola a... Aggredita a martellate dal marito: lite dopo la richiesta di separazione Una donna è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Siena dopo essere stata aggredita dal marito con un martello. È accaduto ...La coppia, che ha due figli, pare che fosse in crisi e sembra che la donna avesse manifestato intenzioni di separarsi ...