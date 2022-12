Afghanistan | tre morti e 21 feriti nell' attacco a hotel Kabul

persone sono morte e altre 21 sono rimaste ferite nell'attacco a un hotel frequentato da imprenditori cinesi a Kabul. Lo riferiscono fonti ospedaliere. . 12 dicembre 2022Zabihullah Mujahid, portavoce del governo talebano, ha dichiarato chedegli assalitori sono ... Negli ultimi mesi insi sono verificati diversi attentati alcuni dei quali sono stati ...(ANSA) - KABUL, 12 DIC - Tre persone sono morte e altre 21 sono rimaste ferite nell'attacco a un hotel frequentato da imprenditori cinesi a Kabul. Lo riferiscono fonti ospedaliere. (ANSA).Almeno due persone sono rimaste ferite lunedì in seguito all’attacco di uomini armati non identificati a un hotel della capitale afghana Kabul, come hanno confermato i talebani, che finora non hanno r ...