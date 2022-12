(Di lunedì 12 dicembre 2022) Una forte esplosione e spari sono stati uditi vicino a undi, in. Lo ripotano testimoni sul posto. Tre persone sono morte e altre 21 sono rimaste ferite nell'a un...

Agenzia ANSA

Da parte sua, il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha affermato in una nota che l'è terminato grazie all'interno delle forze di sicurezza dell'emirato islamico dell'(non ...Una forte esplosione e spari sono stati uditi vicino a un hotel di Kabul, in. Lo ripotano testimoni sul posto. Tre persone sono morte e altre 21 sono rimaste ferite nell'a un hotel frequentato da imprenditori cinesi a Kabul. Lo riferiscono fonti ospedaliere. Afghanistan, attacco a un hotel di Kabul: tre morti e 21 feriti - Mondo Una forte esplosione e spari sono stati uditi vicino a un hotel di Kabul, in Afghanistan. Lo ripotano testimoni sul posto. Tre persone sono morte ...Uomini armati hanno aperto il fuoco all'interno di un hotel nel centro di Kabul dove solitamente soggiornano cittadini cinesi e altri stranieri ...