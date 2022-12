Ac Milan E Puma Insieme Per Lo Speciale Meet And Greet Con Origi | Diaz E Saelemaekers A Dubai | Tappa Dell’ac Milan Trophy Tour

Leggi su seriea24

(Di lunedì 12 dicembre 2022)o, 12 dicembre 2022 – ACsono lieti di annunciare l’organizzazione congiunta delandcon i calciatori di ACDivock, Brahime Alexis, in programma sabato 17 dicembre allo storedi, UAE. L’evento fa parte delglobale in collaborazione con Emirates, che darà la possibilità ai tifosi rossoneri di tutto il mondo di vedere da vicino il Trofeo dello Scudetto 2021/22. Il, che ha già fattoa Londra, New York City, Singapore e Giacarta facendo registrare oltre 3000 presenze, si ...