A che ora esce l’aggiornamento iOS 16 2 oggi 12 dicembre | principali novità

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) A che ora12iOS 16.2? Non ci sono particolari dubbi sul lancio software delle prossime ore, tanto atteso perché portatore di correzioni di bug ma anche didi rilievo. Dunque è il caso di soffermarsi su quando sarà disponibile la notifica per il download del pacchetto e quando si potrà procedere alla relativa installazione. Orario di massima Non c’è, come sempre nella tradizione delle distribuzioni software di Apple, un momento esatto in cuiiOS 16.2 verrà rilasciato. Quello che possiamo dire per quanto riguarda l’Italia è che quasi sempre gli alert relativi alla disponibilità dei pacchetti sono sempre comparsi sui telefoni degli interessati dopo le 18 o le 19. Il caso odierno non dovrebbe fare alcuna eccezione. Questa ...