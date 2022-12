Zelensky | Oltre un milione di persone senza elettricità nella regione di Odessa

Durante il colloquio, Erdogan ha dichiarato di aver assicurato che13 milioni di tonnellate ... Volodimirun milione e mezzo di persone sono rimaste senza elettricità nella regione di Odessa , in ... Lo ha detto sabato nel video - messaggio serale alla nazione il capo dello Stato Volodymyr, ...Niente elettricità in tutta la regione dopo l'ultimo attacco dei russi: per ripristinare il sistema potrebbero volerci fino a due o tre mesi ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky descrive come «molto difficile» nella regione di Odessa, con oltre un milione e mezzo di persone colpite dal blackout. (ilmattino.it) ...