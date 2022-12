Zelensky “A Odessa un milione e mezzo senza luce”

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 dicembre 2022) KIEV(ITALPRESS) – “La situazione nella regione diè molto difficile. Dopo l'attacco notturno dei droni iraniani,e altre città e villaggi della regione sono al buio. Finora, più di un melione e messo persone asonoelettricità. Solo le infrastrutture critiche sono connesse e nella misura in cui è possibile fornire elettricità”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in un videomessaggio postato su Telegram.“In generale, continuano in diverse regioni le interruzioni di corrente – aggiunge – Quasi ogni giorno in diverse regioni ci sono bombardamenti, ci sono attacchi missilistici, attacchi di droni. Gli impianti energetici vengono colpiti quasi ogni giorno”.ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità.-foto ...