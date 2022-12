Zaniolo nel mirino del Napoli | ci sono aggiornamenti | la verità sull’offerta

Nicolò ha il contratto in scadenza2024 e sa che ora può compiere l'ultimo salto di qualità. Non è solo una questione di soldi, ma di crescita '. NAPOLINAPOLI- Poi: '[...] In ...Da almeno un paio d'anni il suo nome è accostato alla Juventus : c'era scritto non a caso anche Niccolònelle carte dei pm (efamoso pizzino di Paratici al ristorante) dopo le intercettazioni sull'inchiesta Prisma, ma il talento della Roma potrebbe giocareNapoli l'anno prossimo. L'...Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, ha commentato così la voce emersa oggi sull'interesse per Nicolò Zaniolo ...Al procuratore di Zaniolo l’idea non è dispiaciuta affatto. Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità. Non è solo una questione di soldi, ma di ...