Zaniolo | ipotesi Napoli in caso di mancato rinnovo con la Roma

...messo nel mirino diversi profili per rinforzare l'out di destra (Odriozola e Karsdorp le... L'opzionenon è stata più battuta, anche perché non è assolutamente intenzionata a fare sconti.... affrontare il tema dei rinnovi, a cominciare dae provare a piazzare qualche giocatore in ... La Roma non può spendere se non c'è prima una cessione onerosa e l'che l'unico rinforzo ...Il Napoli ha contattato l'agente di Nicolò Zaniolo, informandosi sulla situazione contrattuale dell'attaccante della Roma ...Quale futuro per Nicolò Zaniolo Se non rinnoverà con la Roma, potrebbe spalancarsi l'ipotesi Napoli per l'attaccante della Nazionale. Il mancino classe '99 ha il ...