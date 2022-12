Zaniolo al Napoli | c’è un segnale positivo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nicolòalè la notizia di calciomercato lanciata da Gazzetta dello Sport. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024. Il giocatore di proprietà della Roma è stato accostato algià durante lo scorso mercato estivo, ora ritorna la notizia con maggiore insistenza.era promesso alla Juve, ma vista la situazione complicata che sta vivendo la società bianconera, che deve fare i conti con indagini della Procura di Torino e teme ripercussioni dalla giustizia sportiva, la strada sembra complicata. Ed allora ilperpuò essere un’ottima chance di crescita. Il progetto della Roma non sta decollando come tutti si aspettavano. Nemmeno l’intervento di Mourinho e Dybala hanno fatto svoltare la squadra giallorossa, che però ha tutta la seconda parte ...

Calciomercato Roma, contatto- Pronti 30 milioniIl futuro di Nicolòpotrebbe essere lontano dalla Capitale, ma comunque in Serie A. Nel nostro campionato il valore e, ..., aper un ulteriore passo in avanti. Al di là dell'offerta economica, per Nicolòpassare alsignificherebbe fare un ulteriore step nella propria carriera. Dopo aver ...Calciomercato Napoli, il club partenopeo è pronto a tuffarsi sul talento giallorosso. Il marchio di fabbrica del gioco di Spalletti potrebbe fare la differenza. Come scrive oggi la Gazzetta dello Spor ...Zaniolo Juve, il Napoli beffa Cherubini nella corsa al fantasista Già pronta la prima offerta per la Roma: le ultime Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto ad accelerare per ...