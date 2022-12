Zaia | “Senza autonomia è come stare in un’azienda senza controllo di gestione Italia a due velocità è colpa del centralismo”

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Per noi l’resta una priorità. Se oggi abbiamo un’a duenon èdell’, ma del modello gestionale centralista che è dichiaratamente fallito. Se fossimo autonomi e avessimo un paese federalista,è stato pensato dai padri costituenti nel 1948, avremmo avuto un paese più efficiente, molto più responsabile e performante”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “Il caffè della domenica”, su Radio24, dal presidente della Regione Veneto Luca, che ribadisce la ferma posizione della Lega in tema diaggiunge: “La verità è che,dice Rousseau nel contratto sociale, non si può prescindere dal fatto che in democrazia un popolo possa scegliere i propri ...

