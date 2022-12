Volley | SuperLega | zampate di Milano e Taranto in trasferta | Siena si rilancia per la salvezza | Monza cade

(Di domenica 11 dicembre 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per l’undicesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Si è nei fatti concluso il girone d’andata, anche se manca ancora il recupero tra Civitanova e(in programma il prossimo 21 dicembre) per delineare la classifica generale e stilare in maniera definitiva il tabellone della Coppa Italia, a cui sono ammesse le prime otto della graduatoria.doveva battereper sperare ancora nella qualificazione ai quarti di finale e invece i brianzoli sono stati sconfitti per 3-1 dalla compagine toscana, che dopo quattro ko torna al successo e si porta a -3 da Padova enella lotta per non retrocedere. In settimana era stato esonerato l’allenatore, oggiha mostrato ...

Nella partita valevole per l'undicesima giornata di andata della regular season di2022/2023 dimaschile, i meneghini di coach Piazza rispettano il pronostico della vigilia e s'...La diretta testuale live di Gioiella Prisma Taranto - Allianz Milano , partita valevole per l'undicesima giornata di andata della regular season di2022/2023 dimaschile. La formazione di Vincenzo Di Pinto, penultima in classifica a quota 9 punti, vuole sfruttare il campo di casa per tentare il colpaccio e rilanciarsi in ...Siena festeggia il ritorno alla vittoria (la prima in casa) ed insieme a lei lo fa anche Cisterna, che con il ko nel PalaEstra del Vero Volley Monza, ha la certezza di giocare i quarti di finale di Co ...Dopo il cambio di allenatore i toscani infilano la seconda vittoria in campionato. Vero Volley fuori dalla Coppa Italia ...