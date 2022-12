Volley | Perugia vince il Mondiale per Club! Sconfitta Trento 3-1 nella finale tutta italiana | primo sigillo iridato

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022)ha vinto ilper Club 2022 dimaschile. I Block Devils hanno sconfittoper 3-1 (20-25; 25-23; 27-25; 25-19)andata in scena a Betim (Brasile). La corazzata umbra partiva con tutti i favori del pronostico e si è imposta in rimonta, prolungando così la propria imbattibilità stagionale (venti vittorie consecutive, di cui undici in campionato e tre in Champions League, oltre alla conquista della Supercoppa). Si tratta delgrande trofeo internazionale per la società del patron Gino Sirci, che ha fatto subito centro alla sua partecipazione in una rassegna iridata (ha partecipato con una wild card dopo la rinuncia dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, detentore ...