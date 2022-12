Volley | Mondiale per Club maschile 2022 | Perugia liquida in tre set il Minas e raggiunge Trento in finale

(Di domenica 11 dicembre 2022) La Sir Safety Susasconfitte in tre set l’Itambée si qualifica per ladelperdi. Sarà un atto conclusivo tutto italiano al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile, dato che l’Itas Trentino aveva battuto in precedenza in Sada Cruzeiro. Se Michieletto e compagni si erano imposti con un comodo 3-0, si può dire lo stesso per i Block Devils, vittoriosi con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-19, 25-17). A senso unico anche la seconda semi, con i ragazzi di coach Anastasi che non corrono alcun rischio ed amministrano con grande intelligenza il vantaggio costruitosi. Primaa unper Giannelli e compagni, determinati a ...

10 - 10 Diagonale di Kaziyski da zona 4 9 - 10 La diagonale stretta di Wallace da zona 2Ci sono i campioni del mondo in carica nonché padroni di casa del Sada Cruzeiro tra l'Itas Trentino e la finale delper club. A Betim torna in campo la squadra di Angelo Lorenzetti dopo le due vittorie su due nel girone di qualificazione. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in ...Come vedere in tv Trento-Perugia, finale primo posto del Mondiale per Club 2022 di volley maschile: data, canale, orario e diretta streaming ...(Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) Per la sesta volta nella sua storia Trentino Volley è nella finale del Mondiale per club maschile. Con una prova pressoché perfetta ha eliminato in semifinale i cam ...