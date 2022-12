Volley | il Mondiale per Club parla italiano! Trento e Perugia giocano una finale rovente | chi salirà sul trono?

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una squadra italiana vincerà ilper2022 dimaschile. Questa è l’unica certezza alla vigilia dellatra(questa sera, ore 20.00): a Betim (Brasile) assisteremo a un equilibrato derby tricolore per salire suldel Pianeta pallavolistico. Il Bel Paese avrà una squadra sul tetto del mondo per l’undicesima volta nella storia, sarà la terzatutta italiana dopo quelle del 1992 e del 2018. I ragazzi di coach Andrea Anastasi sono imbattuti in stagione (19 successi consecutivi), mentre gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno riscontrato qualche difficoltà in più.giocherà l’atto conclusivo per la sesta volta nella sua storia, dopo aver vinto tutti i precedenti ...

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE ddella finale delper Club maschile di pallavolo tra Itas Trentino e Sir Safety Susa Perugia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi ...Nel secondo set di nuovo Perugia va in fuga sul 7 - 4 e l'Itambè va in confusione. Gli umbri dilatano il vantaggio progressivamente, fanno leva sugli attacchi micidiali di Leon per andare a vincere 25 ...