Volley femminile | Serie A1 | Novara batte Milano nel big match! Scandicci domina e insegue Conegliano | prima di Pinerolo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per l’undicesima giornata dellaA1 diha sconfittonel big match, imponendosi per 3-2 all’Arena di Monza. Le piemontesi hannoto i primi due set e sembravano lanciate anche nel terzo parziale, ma hanno subito la rimonta delle lombarde e il confronto si è deciso al tie-break. A trascinare la Igor è stata la solita scatenata Ebrar Karakurt (27 punti, 3 muri, 4 aces), lanciata da Ilaria Battistoni e ben supportata dalle schiacciatrici Caterina Bosetti (14 punti) e Kenia Carcaces (18)., che ha beneficiato anche delle centrali Cristina Chirichella (9) e Anna Danesi (8), resta al quarto posto a una lunghezza di distacco proprio da, a cui oggi ...

La diretta testuale live di VeroMilano - Igor Gorgonzola Novara , partita valevole per l'undicesima giornata della regular season di Serie A12022/2023 di. Grande attesa per il big match di giornata. Le ragazze di Marco Gaspari, seconde con 24 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la decima vittoria e ...