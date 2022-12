VIDEO Lucas Braathen vince lo slalom di Val d’Isere 10° Kastlunger in grande rimonta | delude Vinatzer

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Rapid gates che parlano decisamente norvegese in questa stagione di Coppa del Mondo al maschile. Dopo le quattro affermazione della passata stagione,è tornato a bussare alla porta del successo grazie al sigillo sulle nevi di Val d’Isère. Una prestazione eccezionale per il 22enne di Oslo, che ha dominato nella seconda manche (ovviamente con il miglior tempo), infliggendo distacchi abissali a tutti gli avversari. Poco da fare per l’austriaco Manuel Feller, secondo a 84 centesimi dalla vetta, mentre in terza posizione ha terminato lo svizzero Loic Meillard, che ha accusato 98 centesimi dal fantastico. C’è però motivo per cui sorridere in casa Italia, per quanto fatto da Tobias. L’azzurro si è reso protagonista di una strepitosanella seconda manche, guadagnando ...