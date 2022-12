VIDEO Biathlon | Italia sul podio nella staffetta femminile di Hochfilzen | highlights e sintesi

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’conferma i segnali incoraggianti dell’avvio stagionale e conquista un fantastico terzo postodi, sede della seconda tappa valida per la Coppa del Mondo di2022-2023. Il quartetto azzurro composto da Rebecca Passler, Dorothea Wierer (entrambe perfette al poligono), Samuela Comola (un solo errore in piedi) e Lisa Vittozzi (tre ricariche complessive ma secondo miglior tempo della frazione conclusiva) ha disputato una gara straordinaria, avendo la meglio su squadre di primo piano come Germania e Norvegia. Vittoria per la Francia trascinata da una scatenata Julia Simon, mentre la Svezia delle sorelle Oeberg si è dovuta accontentare della piazza d’onore subito davanti alla sorprendente formazione tricolore., ...

Gli highlights della staffetta femminile di Hochfilzen , seconda tappa della Coppa del Mondo di2022/2023 . Il quartetto azzurro composto da Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Lisa Vittozzi raggiunge un ottimo terzo posto , al termine di una gara in cui le nostre ragazze ...Dorothea Wierer ha conquistato un bel secondo posto nell'inseguimento di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. L'azzurra è scattato con il pettorale numero 9, non ha commesso errori al poligono ed è riuscire a salire sul podio alle spalle della francese Julia ...