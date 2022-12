Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022)DEL 11 DICEMBREORE 08:20 claudio veloccia BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA SI RALLENTA A SACROFANO TRA VBIA FABRIZIO QUATTROCCHI E VIA DEI MILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA PROVINCIALE CIMINA IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CAPRAROLA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALTEEZZA RIGNANO FLAMINIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A TARQUINIA IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO SULLA STRADA STATALE AURELIA BIS IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA RIPAGRETTA NELLE DUE DIREZIONI DA CLAUDIO VELOCCIA Servizio fornito da Astral