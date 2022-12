La7

... che devono costare alle aziende la stessa cifra che percepiscono come stipendio - ha detto durante ildiItalia - . Abbiamo presentato nostre proposte in tema di sicurezza e sostegno ...... oppure darne una versione politica di basso profilo e lievemente insultante ('untra ...del petrolio contrattato sui mercati internazionali abbia favorito la diffusione e la conseguente... Vertice Forza Italia a Villa San Martino ad Arcore, le immagini Dentro ci sono molti nostri interventi, tra cui l'aumento delle pensioni minime per gli anziani a 600 euro, così da poter arrivare, nel corso della legislatura a 1000 euro", le parole di Silvio ...(Agenzia Vista) Milano 11 dicembre 2022 Silvio Berlusconi ha riunito a Villa San Martino ad Arcore i ministri, i sottosegretari e i capigruppo di Forza Italia. Ecco le immagini dell'incontro. Fonte: ...