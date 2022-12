Un uomo libico accusato di aver costruito la bomba che nel 1988 causò l’esplosione del volo Pan Am 103 a Lockerbie | in Scozia | è ora detenuto dalla polizia americana

È nelle mani degli statunitensi Abu Agila Masud, l'accusato di aver fabbricato la bomba che 34 anni fa esplose sul volo Pan Am 103, mentre sorvolava Lockerbie, in Scozia. Due anni fa Washington aveva identificato Masud e da allora era ...Abu Agila Masud Kheir Al - Marimi , il cittadinoaccusato di avere costruito la bomba che nel dicembre del 1988 fece esplodere il volo 103 Pan ... e il mese scorso l'era stato rapito da un ...L'uomo, sotto la custodia degli Stati Uniti, sarebbe una figura chiave nell'esplosione del volo Pan Am 103, nella quale morirono 270 persone View on euronews ...Si trova in custodia negli Stati Uniti il cittadino libico sospettato per l'attentato al volo Pan Am nei cieli scozzesi, che nel 1988 provocò 270 vittime ...