Senza aggiungere. Solo allora i fan degli U2 scopriranno cosa hanno intenzione di ... ilGoeff Edgers ha infatti riportato una citazione indiretta di Mullen scrivendo: "È schietto - ...Unè morto durante i Mondiali in Qatar. Si tratta del fotoreporter di Al Kass TV Khalid al - Misslam. "I canali Al - Kass piangono la morte di Khaled Al - Musallam", si legge in un ...Un altro giornalista è morto durante i Mondiali in Qatar. Si tratta del fotoreporter di Al Kass TV Khalid Al-Misslam: "I canali a che piangono la morte di Khaled Al-Misslam", si legge in un tweet dell ...Ai Mondiali in Qatar è morto un altro giornalisti: si chiamava Khalid Al-Misslam ed era fotoreporter per la rete Al-Kass. Prima di lui era scomparso l'americano ...