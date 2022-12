Ultime Notizie – Tentato golpe Perù | giura nuovo governo ma la tensione resta alta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Non si placano le tensioni in, dove ieri sera ilpresieduto da Pedro Angulo Arana ha ptomento davanti alla neoeletta presidente del Paese, Dina Boluarte, che si è insediata il 7 dicembre dopo la destituzione da parte del Parlamento di Pedro Castillo, accusato di averun colpo di stato. Nelsiedono19 ministri tra cui 8 donne, compresa la titolare del ministero degli Esteri, Ana Cecilia Gervasi Diaz. Secondo quanto riferiscono i media locali, la situazione rimane tesa in varie città, in particolare nel centro-sud, dove da giovedì scorso si susseguono manifestazioni e blocchi stradali da parte dei sostenitori di Castillo che chiedono nuove elezioni. La nuova presidente è ...

Il Sole 24 ORE

Se esistonodi reato, deve indagare. Sacrosanto . E se quelle persone realmente hanno ...del Nord rinfacciano a Bruxelles manica troppo larga con le cicale del Mediterraneo e queste...Il re è vivo. Ciro in Turchia per tornare al top. Stavolta non poteva essere certo un'influenza ad abbatterlo. Da due giorni Immobile è già rientrato in gruppo. Ieri ha festeggiato il compleanno della ... Ucraina ultime notizie. La maggior parte di Odessa senza elettricità per attacchi russi Denunciato dal presunto killer con uno scritto tracciato sulla propria scheda elettorale. C’è mistero fitto su quanto emerso dalle ultime elezioni politiche. Perché mentre in Italia si discuteva di ...Il Dipartimento di igiene e e salute della Grande Mela ha pubblicato un avviso con cui invita alla massima attenzione, alla luce dell'incremento verticale dei casi di Covid e influenza registrati ...