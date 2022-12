Ultime Notizie – Sparatoria Roma | Tajani | “Chi ha ucciso aveva squilibri | frequentiamo di più psicologi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il vicepremier sulla strage di Fidene: “Facciamo come in altri Paesi Ue, io ho figlia psicologa, dobbiamo stare attenti a segnalare primi sintomi” ”E’ un fatto che ha colpito tutti noi, stamane ne ho parlato subito con Piantedosi e lui mi ha detto che si trattava di una persona chesparato per motivi futili, legati a questioni condominiali. Si tratta di una persona chementali. Forse bisogna stare più attenti: se si seguisse ciò che si fa in altre parti del mondo, dove si va dallo psicologo. Ecco, suggerisco di frequentare un po’ di più gli, che sono medici della mente…”. Così il vicepremier Antonio, parlando delladi oggi aa ‘Zona Bianca’ su Retequattro. “Io sono padre di una psicologa – sottolinea ...